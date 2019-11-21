هل يشارك أمام بالاس؟ صلاح يظهر في مران ليفربول الجماعي

تدرب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مع زملائه يوم الخميس، قبل أقل من 48 ساعة على مباراة فريقه ضد كريستال بالاس.

صلاح المصاب في الكاحل قد يغيب عن اللقاء بسبب عدم تعافيه من الإصابة حسب تقرير شبكة سكاي سبورتس يوم الأربعاء.

لكن نادي ليفربول أوضح عبر موقعه أن الدولي المصري تدرب مع باقي اللاعبين في بعض أجزاء مران الخميس بعدما تدرب في صالة الجيمانزيوم بمفرده مساء الأربعاء.

وينتظر الجميع تحديثا حول حالة صلاح وإمكانية مشاركته أمام كريستال بالاس من يورجن كلوب المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن صلاح وأندرو روبرتسون الظهير الأيسر للفريق يعانيان من إصابات في الكاحل ستمنعهما من مواجهة كريستال بالاس.

وغاب صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء.

Our full training gallery 📸@MoSalah and @andrewrobertso5 were involved in some of the session as we trained at Melwood this evening 👇 — Liverpool FC (@LFC) November 21, 2019

وغاب صلاح الموسم الجاري عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بسبب الإصابة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

وشارك صلاح في 17 مباراة مع ليفربول الموسم الجاري سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة في كل البطولات.

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