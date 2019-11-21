تحديد ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية وموعد السوبر.. تعرف على قرارات تنفيذية كاف

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدة قرارات عقب اجتماعها الذي خلال الأيام الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وتعلقت أبرز القرارات بالتصديق على إلغاء عقد شركة "لا جارديير" التي كانت مالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي.

هذا بالإضافة لتحديد الـ14 من شهر فبراير المقبل موعدا للقاء السوبر بين الزمالك والترجي في العاصمة القطرية الدوحة.

كما لم يتم تحديد موعد نهائي لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2021 بسبب الظروف الجوية في الكاميرون، مع التنويه أنه هناك المزيد من المناقشات ستدور بين كاف والدولة المنظمة لتحديد أفضل موعد في وقت لاحق.

وجاءت قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي كالتالي:

** التصديق على إلغاء عقد لا جارديير المالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي.

** الموافقة على المخطط التنظيمي ومشروع الإصلاح الإداري والتحكيمي.

** الموافقة على إقرار ثلاث جوائز جديدة في حفل كاف السنوي، بمنح جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل رئيس ناد، وجائزة تقدير اجتماعي.

** الموافقة على إقرار المشروعات الممولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 2020.

أما بالنسبة للقرارات الجديدة المتعلقة بمسابقات الاتحاد الإفريقي فكانت القرارات كالتالي:

** الموافقة على ملاعب التدريب والإقامة للمنتخبات في كأس أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون 2020.

** الموافقة على بدء كأس أمم إفريقيا للمحليين في الفترة ما 4 إلى 25 أبريل 2020.

** إقامة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.

** ممثلو أفريقيا في كأس العالم للأندية 2021 هم أصحاب أول ثلاثة مراكز في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020-2021.

** نظرا للظروف الجوية سيتم تحديد تاريخ انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في وقت لاحق بين الاتحاد الإفريقي والكاميرون.

** بداية من الآن فصاعدا جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي، ستقرر الإدارة مواعيد المباريات وأوقاتها ومكانها بعد تحليل آراء الفرق المعنية.

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