خاص أحمد مرتضى لـ في الجول عن السوبر الإفريقي: نريد الأنسب لـ الزمالك ومصر

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 21:41

كتب : بسام أبو بكر

الزمالك - جينيراسيون فوت

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه سينظر لمصلحته ومصلحة مصر قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن لعب السوبر الإفريقي من عدمه.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي اليوم الخميس عن إقامة السوبر الإفريقي 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بين الزمالك والترجي.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "سنصدر بيانا يوم الثلاثاء المقبل لنعلن فيه عن قرارنا الرسمي".

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وأكمل "نحن ننتمي لنادي الزمالك وننظر لمصلحته بكل تأكيد، لكن في الوقت ذاته نريد مصلحة مصر".

وأتم أحمد مرتضى حديثه المقتضب "مجددا سنرى الأنسب لنادي الزمالك ولمصر وبناء على ذلك سنتخذ قرارنا النهائي".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل.

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