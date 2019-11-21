أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عقد اجتماع عاجل لإدارة ناديه يوم الإثنين المقبل لاتخاذ قرارا نهائيا بشأن المشاركة في السوبر الإفريقي من عدمه.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي اليوم الخميس إقامة السوبر الإفريقي 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بين الزمالك والترجي.

وقال مرتضى لـFilGoal.com: "سأعقد اجتماعا لمجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل لمناقشة قرار الاتحاد الإفريقي".

وأشار في تصريحاته المقتضبة "يوم الثلاثاء المقبل سنعلن القرار النهائي بشأن لعب السوبر من عدمه".

وفي وقت لاحق قال لإذاعة "أي إف إم" التونسية: "سأواجه الترجي في تونس على ملعب رادس. لن ألعب في قطر لو انطبقت السماء على الأرض".

وأتم "قرار كاف (ميلزمنيش)، لو وصل الأمر لاستبعادي من اللعب في إفريقيا سألعب في البطولة العربية".

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