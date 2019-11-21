بي إن سبورتس: السوبر الإفريقي في الدوحة فبراير المقبل

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 12:20

كتب : FilGoal

الزمالك - جينيراسيون فوت

أعلنت شبكة بي إن سبورتس أن مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية، سيقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير المقبل.

ويعقد حاليا اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة، والذي سيصدر القرار الرسمي لمكان وزمان المباراة.

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وفي وقت سابق، شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على رفضه خوض المباراة في الدوحة، وهو ما يعرض الزمالك لمشكلة قد تحرمه من المنافسة على أي لقب قاري لفترة طويلة.

فتقول المادة 17 من لائحة السوبر: الفريق الذي يتأهل للعب كأس السوبر ويرفض المشاركة فيها لن يتم السماح له بالدفاع عن لقبه القاري، ولا يجب أن يسمح له بالمشاركة في أي من مسابقات كاف للأندية لثلاث نسخ يكون متأهلاً للمشاركة فيها. بالإضافة لذلك، يجب أن تُوقع أقصى غرامة مالية يمكن لكاف أن يوقعها على اتحاد وطني على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق.

وإذا طبقت هذه العقوبة قد يُحرم الزمالك 3 مرات من المشاركة في أي بطولة قارية يتأهل لها، وهو ما يهدد مشاركته الحالية في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

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