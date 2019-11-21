حكم مواجهة مصر والكاميرون يقود نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 10:42

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - الكاميرون الأولمبي

يقود الحكم الملغاشي أندوفترا راكونوجاونا مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، التي تجمع بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الإيفواري.

الحكم الملغاشي قاد مباراة واحدة في هذه البطولة، وشهدت فوز الفراعنة على الكاميرون 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويساعد راكونوجاونا الأوغندي ديك أوكيلو، وجميس فريدريك إيميل القادم من جزيرة سيشل.

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وسيكون الجيبوتي دجاما سليمان أحمد حكما رابعا للمواجهة.

وضمن المنتخب المصري ونظيره الإيفواري التأهل للأولمبياد بتأهلهما للنهائي، فيما يتصارع منتخبا جنوب إفريقيا وغانا على بطاقة وحيدة يحصل عليها صاحب المركز الثالث.

منتخب كوت ديفوار تغلب على غانا بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل 2-2، فيما سحق منتخب مصر نظيره الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد.

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