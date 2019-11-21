يوسف: لاسارتي لم يفهم كيمياء الأهلي وتخيل أن الفوز بالدوري إنجاز كبير

أشاد محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي بالمدير الفني مارتن لاسارتي الذي قاد الفريق للفوز بالدوري الموسم الماضي قبل رحيله في أغسطس.

إلا أن يوسف تحفظ على أمر واحد بشأن المدرب الأوروجوياني، مما حرمه من الاستمرار فترة أطول مع الأهلي وهو عدم استيعاب كيمياء النادي وجماهيره.

وقال محمد يوسف خلال استضافته بالقناة الأولى: "لاسارتي كان بإمكانه تحقيق نجاحات أكبر إذا فهم كيمياء الأهلي وجماهيره في مصر".

وأوضح "عندما فزنا بالدوري تصور لاسارتي أنه حقق إنجازا كبيرا، في ظل صعوبة موقف الفريق وتعاقب 3 مدربين عليه بخلاف قوة المنافسة".

وواصل يوسف "في أوروبا وأمريكا اللاتينية الفوز بالدوري له شأن كبير، ولكن في الأهلي عادي".

وكشف "في جلسة مع لاسارتي قلت له إن الأهلي خسر الدوري مرة واحدة آخر 10 سنوات، وفاز به 9 مرات باختلاف الظروف من ثورة وتغيير مدربين ومجالس إدارة".

وبشأن توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني السابق للأهلي، رد محمد يوسف "كل ما قيل عن تهميش دوري أو أنني مسيطر على الأمور لم يكن صحيحا".

وأردف "لدينا أسلوب عمل في الاهلي، يفيد بأن المدير الفني مسؤول 100% والمساعدون له دورهم استشاري، أقول رأيي عندما يطلب وطبقا لخبراتي وسابق معرفتي باللاعبين وأجواء الدوري وإفريقيا، وأراعي ضميري للفوز بكل البطولات المحلية والخارجية لأنه نجاح لي وللجهاز وللنادي".

واستطرد "عندما كنت مديرا فنيا كنت أضع التشكيل أحيانا دون استشارة الجهاز المعاون، وأوقات أخرى أتشاور معهم لشعوري بالتردد في الاستقرار على مركزين أو ثلاثة".

ولفت "لاسارتي مدرب مميز جدا وكان يستمع للجهاز الفني، إلا أنه كان يفضل الاستماع لمساعده سباستيان أثناء التبديلات، بينما كنا نتشاور قبل وبعد اللقاء وبين الشوطين".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "من تربى في الأهلي يعلم حدوده، ولا يحاول أخذ مساحة كبيرة مع المدربين الأجانب لقد عملت مع جوزيه وكارتيرون وتدربت مع الأجانب، فمن الأفضل ترك المدرب الأجنبي يستشير من تلقاء نفسه".

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