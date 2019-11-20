طبيب تونس: إصابة ساسي بسيطة.. اتفقنا على استبداله إذا تجددت شكواه من الآلام

أكد طبيب منتخب تونس سهيل الشملي أن إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لا تمنعه من استئناف الدوري مع فريقه اعتبارا من يوم 25 نوفمبر المقبل.

وصرح الشملي عبر قناة تايم سبورتس "إصابة فرجاني بسيطة لا تستدعي غيابه لفترة بل يحتاج للراحة والعناية وأثق بأن الجهاز الطبي للزمالك سيقوم باللازم".

وأوضح "فرجاني يعاني من آلام في العضلة الضامة قبل مواجهة غينيا الاستوائية، واتفقنا معه على المشاركة في اللقاء على أن يتم استبداله إذا شعر بآلام".

وأشار "ما حدث أمر طبيعي، لقد كانت فترة صعبة على كل اللاعبين في ظل خوض مباراتين بالتصفيات خلال 4 أيام ورحلة سفر مدتها خمس ساعات ونصف، لذا راعينا مع الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني في التدريبات ليعود كل لاعب إلى فريقه على أفضل ما يرام".

وأتم تصريحاته "لقد أدى ساسي واجبه مع منتخب تونس، وبالتأكيد جاهز للمشاركة في مباراة الزمالك ببطولة الدوري يوم 25 نوفمبر".

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