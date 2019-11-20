خاص بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (5).. النبت الرباني

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 23:02

كتب : فادي أشرف

بودكاست الدوري ع الهادي

مرحبا بكم في خامس حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الكرة المصرية.

حلقتنا اليوم عن إنجاز المنتخب الأولمبي بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، وهل تستطيع الكرة المصرية تقديم أجيال تصنع إنجازات مثل هذا الجيل؟

دعوة للاستماع بهدوء والتعرف على حقيقة هذا الإنجاز الذي يمكن وصفه "تحقق عن طريق صنارة وليس شبكة".

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اعرف أكثر واستمع لما يناقشه محررنا فادي أشرف في البودكاست المقدم من FilGoal.com.

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