من الدرجة الثانية إلى حلم طوكيو.. 6 لاعبين صقلوا مواهبهم في "المظاليم"

صعد منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بمواهب جيل 97 التي أتى بعض منها من الدرجة الثانية.

الدرجة الثاني كانت منجما لكل المنتخبات الشابة، إذ كانت البداية في منتخب برونزية 2001 ثم بعض أبرز اللاعبين في الجيل الحالي.

عمار حمدي

مواليد 99 ناشئ النصر الذي شارك في الدرجة الثانية مع الفريق القاهري بقيادة سيد عيد وصعد مع الفريق للدوري الممتاز.

وشارك موسم بالممتاز لينتقل إلى الأهلي بعد معايشة أوروبية قبل أن يخرج إعارة للاتحاد السكندري ثم عودة جديدة للأهلي.