من الدرجة الثانية إلى حلم طوكيو.. 6 لاعبين صقلوا مواهبهم في "المظاليم"
الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 23:42
كتب : رضا السنباطي
صعد منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بمواهب جيل 97 التي أتى بعض منها من الدرجة الثانية.
عبدالرحمن مجدي
النادي : الإسماعيلي
عمار حمدي
النادي : الأهلي
محمد صادق
النادي : الإسماعيلي
الدرجة الثاني كانت منجما لكل المنتخبات الشابة، إذ كانت البداية في منتخب برونزية 2001 ثم بعض أبرز اللاعبين في الجيل الحالي.
عمار حمدي
مواليد 99 ناشئ النصر الذي شارك في الدرجة الثانية مع الفريق القاهري بقيادة سيد عيد وصعد مع الفريق للدوري الممتاز.
وشارك موسم بالممتاز لينتقل إلى الأهلي بعد معايشة أوروبية قبل أن يخرج إعارة للاتحاد السكندري ثم عودة جديدة للأهلي.
عبد الرحمن مجدي
ناشئ الترسانة الذي صعد للفريق الأول مع شاكر عبدالفتاح مرورا بعلي ماهر وهشام زكريا وانضم لمنتخب الشباب مع معتمد جمال.
تألق مجدي خلال مباريات الدرجة الثانية ومنها مباراة السكة الحديد التي كانت مذاعة لتلفت إليه الأنظار، وكان قريبا من الصعود للممتاز ثم انتقل للإسماعيلي بمليون و500 ألف جنيه.
محمد صادق
ناشئ القناة صعد مع المدير الفني أحمد سعيد ثم أبو طالب العيسوي.
شارك مع الفريق الأول لموسمين في الدرجة الثانية ثم انضم للإسماعيلي موسم 2017 مع المدرب سيباستيان ديسابر وتألقه منحه فرصة الانضمام للمنتخب الأول ليشارك في أكثر من مكان.
غنام محمد
ناشئ السنبلاوين انضم للأهلي ثم رحل مجانا في صيف 2017 لينضم للجونة ويحقق الصعود رفقته الصعود للدوري الممتاز من مجموعة الصعيد مع مدربه هشام زكريا.
ورغم استغناء الجونة عن خدماته إلا أنه انضم للإنتاج الحربي وشارك في موسمين على التوالي بالممتاز.
إمام عاشور
ناشئ غزل المحلة وهو في عمر 7 سنوات انضم بعد رؤية مدرب القطاع لموهبته وصُعد للفريق الأول موسم 2017 رغم تأخر ظهوره.
لم ينضم عاشور لمنتخب الشباب بسبب تألق مدحت فقوسة المنضم لاحقا للإسماعيلي ومحمد فخري المنضم للأهلي.
وفي هذا الموسم صعد حرس الحدود للدوري الممتاز ليقرروا استعارته موسمين وبعد مرور موسم واحد انتقل للزمالك.
محمود الجزار
مدافع كهرباء الإسماعيلية وقت تواجدها بالدرجة الثانية شارك مع الفريق الأول وكان قريبا من الإسماعيلي قبل أن يقرر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في الأهلي، سرعة ضمه فور علمه بإمكانياته، وهو ما صرح به عبر قناة الأهلي، ثم انضم اللاعب للجونة.
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