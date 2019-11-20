خاص المصري لـ في الجول: لن نفرط في العراقي إلا لناد ينتمي لدوري كبير

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 15:34

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال سيكرم كريم العراقي لاعب الفريق والمنتخب الأولمبي عقب تأهل الأخير لأولمبياد طوكيو 2020، كما شبهه بمحمد صلاح نجم ليفربول. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الخولي: "فخورون بمستوى كريم العراقي مع المنتخب الأولمبي وكنا واثقين من تألقه لأنه يتمتع بصفات رائعة".

وأضاف "على المستوى الشخصي لأنه ملتزم أخلاقيا وروحه طيبة ويحب الخير للجميع، وفي الكرة جميع صفات اللاعب المحترف تنطبق عليه".

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وواصل "ننتظر تحقيق اللقب مع المنتخب لنحتفل مع اللاعب وسيتم تكريمه عقب العودة إلينا باللقب وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال".

وأكمل "اتواصل معه بصفة مستمرة للاطمئنان عليه ودائما ما يذكرنا بصلاة الفجر، باركت له وقتها على التأهل لطوكيو وطلبت منه التركيز لتحقيق اللقب".

وتابع "نهتم بتجديد عقده من قبل أن تبدأ البطولة وخلال رحلة سيشل الأخيرة وحددنا بعد انتهاء البطولة عقد جلسة مع اللاعب لتمديد عقده وتعديله والهدف هو الحفاظ على أفضل لاعبينا لسنوات أخرى ومن الجيد أنه من نتاج قطاع الناشئين".

وأتم "لم نتحدث في ترك اللاعب للمصري حاليا ولا يوجد نية لرحيله، وتحركاتنا من أجل استمراره وإن رحل سيكون للاحتراف في أحد الدوريات الكبرى خارجيا، يمتلك مواصفات النجاح، نراه مثل محمد صلاح في الالتزام والاجتهاد والمثابرة لتحقيق الهدف".

وشارك العراقي في كل مباريات منتخب مصر بكأس الأمم تحت 23 عاما وكان عنصرا أساسيا في خطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما أنه صنع هدفا ضد الكاميرون في دور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما على استاد القاهرة يوم الجمعة في الثامنة مساء.

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