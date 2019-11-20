لم يبدأ عبد الرحمن مجدي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما أساسيا، ولكنه حصل على مكان أساسي في آخر مباريات الدور الأول، قبل أن يتألق بشدة في مباراة نصف النهائي ويسجل هدفين من أصل 3 أخذوا منتخب مصر الأولمبي إلى طوكيو.

بدأ اسم عبد الرحمن مجدي في الظهور عندما اختاره خافيير أجيري في مفاجأة كبيرة لقائمته لمباراة النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث شارك لمدة 21 دقيقة، لكن لمجدي حكاية طويلة قبل تلك المشاركة في مارس الماضي.

حكاية عبد الرحمن مجدي بدأت في ميت عقبة، ليس في الزمالك، بل الترسانة.

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📽️ملخص المباراة:



الفراعنة يتأهلون للنهائي ويضمنون مقعدًا في أولمبياد طوكيو 🇯🇵 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/ID3U94GrMk — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019

مؤمن عبد الغفار أيقونة الترسانة ومديره الفني السابق قال لـFilGoal.com: "في قطاع الناشئين، كان ظاهرا للغاية".

ويروي عبد الغفار "في بداية موسم 2015/2016، تولى علي ماهر مسؤولية الفريق وحدثت مشكلة مع عبد الرحمن، فاستبعده من الفريق وأعاده للقطاع. بعدها أتى هشام زكريا ولم يقتنع به أيضا".

وأردف "بعدها تولى المسؤولية شاكر عبد الفتاح وأنا معه، وصعدناه لأننا نعرفه، وتألق بشدة وكان من أحد أسباب إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثالثة".

باكورة مشروع الدراويش

"لدينا مشروع في النادي، نتعاقد مع الشباب في سن صغير من كل الأندية لنخلق فريقا جديدا للدراويش، سياسة أقرها إبراهيم عثمان رئيس النادي لصناعة أجيال متفاهمة للإسماعيلي"، هكذا يقول محمد خلف مدير التسويق في الإسماعيلي عن المشروع الذي أفرز عبد الرحمن مجدي.

يروي طارق أبو الليل المدير الإداري للإسماعيلي: "اخترنا عبد الرحمن مجدي أنا ومدرب الفريق السابق أبو طالب العيسوي، ومعاونه حينها محمد محسن أبو جريشة، عبد الرحمن مجدي للانضمام للفريق".

وأضاف لـFilGoal.com "دخلنا في صراع قوي مع مصر للمقاصة، وتدخل إبراهيم عثمان المادي أنقذ الصفقة بعد أن أبلغناه أنه صفقة لا يمكن التفريط فيها".

مليون ونصف المليون جنيه حسمت الصراع لصالح الدراويش.

وأردف "رأينا في عبد الرحمن لاعب قوي بدنيا، بجانب مهارته الكبيرة مقارنة بسنه، كان علينا ضمه سريعا".

لم يشارك عبد الرحمن مجدي كثيرا في أفضل موسم للدراويش مع سيباستيان ديسابر حيث لعب 5 مرات فقط، قبل أن يشارك على فترات الموسم الماضي ويخطف الأنظار، ويجدد الإسماعيلي تعاقده لمدة 5 سنوات.

أدهم السلحدار مساعد مدرب الفريق الحالي ميودراج ييسيتش قال لـFilGoal.com: "لا أشيد بعبد الرحمن بسبب ما فعله ضد جنوب إفريقيا، لكنه لاعب لديه إمكانيات عالية للغاية".

وأضاف "عبد الرحمن لديه قدرة كبيرة على الاستحواذ على الكرة والتحكم فيها، بجانب قدراته القوية على التسديد".

المدير الفني السابق للإسماعيلي صبري المنياوي، ومدير الكرة الحالي، برر تطور عبد الرحمن مجدي الفني قائلا: "عبد الرحمن قضى سنة مع المنتخب الأولمبي، ومشاركته بشكل أساسي أظهرت إمكانياته للكل".

وأضاف "عندما أتى ييسيتش إلى الإسماعيلي، قلت له إن هذا اللاعب سيكون أحد أفضل لاعبي مصر".

وأتم "عبد الرحمن ينضج فنيا، والآن يقدم أفضل مستوياته، إذا واصل حالة التركيز التي هو عليها الآن سيحقق أشياء رائعة".

مؤمن عبد الغفار الذي شهد تكوين مجدي وصفه بأنه "لاعب كرة رائع، لكنه أيضا دمث الخلق للغاية ويأتي من بيت محترم، سيكون لاعبا كبيرا جدا وأتوقع تألقه في الأولمبياد".

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