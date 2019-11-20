هل استغربتم تحامل كريم العراقي على نفسه خلال مباراة غانا رغم إصابته؟ إذا علمتم إنه أنقذ مسيرته بعد عامين من إصابة صعبة للغاية بعيدة عن كرة القدم كادت تبعده عن ممارسة اللعبة من الأساس، سيقل هذا الاستغراب.

محمد المنصوري هو أحد أقدم المديرين في النادي المصري، ويروي لـFilGoal.com قصة من التحدي بطلها كريم العراقي، ظهير أيمن منتخب مصر الأولمبي الذي رسم بسمة نادرة على شفاه الكرة المصرية بالتأهل إلى الأولمبياد.

يقول المنصوري "كريم انضم للمصري بعمر الـ9 سنوات، أشقائه الـ3 كانوا يلعبون في قطاعات الناشئين لكن لم يوفقوا، هنا قال والده لي (سأجعل كريم ينضم للأهلي)، رفضت وحررت استمارات حفظ قيد له".

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وأردف "العراقي لم يكن ظهيرا، بل كان يلعب في المركز رقم 10، وجناح أيمن، ولاعب وسط ملعب أحيانا، كان لقبه تريكة".

يتذكر المنصوري "بين عمر الـ13 والـ16 كان العراقي نجما بمعنى الكلمة، ولكن هنا حدث أمر أثر على مسيرة العراقي".

العراقي تعرض لإصابة بالغة في ظهره نظرا لعمله الشاق مع والده، وغاب عامين عن ممارسة كرة القدم دون حل لإصابته، قبل أن يتجه للطبيب الشهير أحمد شاكر ويتم علاجه، بعد عامين من عدم ممارسة كرة القدم.

يضيف المنصوري "بالطبع لم يواظب كريم على الظهور في المران، عاد إلى النادي بعمر الـ18، ومن المنتظر ألا يتم قيده ويرحل".

وأردف "في تلك الفترة، كان حسام حسن يحرص دائما على خوض مباريات ودية بين الفريق الأول وفريق الشباب، وحينها كان يعاني الفريق الأول في مركز الظهير الأيمن، وهنا قام محمد عيد هاشم مدرب فريق مواليد 1997 ومعه السعيد إبراهيم، بإبلاغ حسام حسن بأنهم يملكون لاعبا قد يفيد الفريق الأول".

وهنا طلب حسام حسن منهم "اشركوه في مركز الظهير الأيمن".

شارك العراقي في الشوط الثاني من المباراة، وتم تصعيده مباشرة للفريق الأول، ليصبح لاعبا أساسيا في فريق حسام حسن، ثم إيهاب جلال.

40 مباراة مع المصري، وتألق مع المنتخب الأولمبي، دفعوا "الشيخ كريم" لبقعة الضوء.

يتم المنصوري "يلقب كريم العراقي في بورسعيد بالشيخ كريم، فهو أزهري ودمث الخلق وبار جدا بوالديه، ودائما ما يؤم اللاعبين في الرحلات الخارجية".

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