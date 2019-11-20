خاص أمير توفيق لـ في الجول: لم تصلنا عروض لعلي لطفي أو أي لاعب آخر
الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 14:38
كتب : FilGoal
قال أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في النادي الأهلي إن فريقه لم يتلق أي عروض لرحيل علي لطفي حارس مرماه أو أي لاعب آخر، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.
وصرح توفيق: "النادي لم يتلق أي عرض لرحيل علي لطفي أو غيره من اللاعبين".
وأضاف "كما أكدت سابقا، الجهاز الفني لم يحدد أسماء للرحيل أو صفقات قادمة".
وأتم "ما أشيع مجرد اجتهادات غير دقيقة".
وكانت تقارير صحفية قد ربطت علي لطفي حارس الأهلي بالرحيل عن صفوف النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.
ولم يشارك صاحب الـ30 عاما خلال الموسم الجاري في أي مباراة للنادي الأهلي، ولعب خلال الموسم الماضي في 5 مواجهات بكل المسابقات استقبل خلالها 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة مرتين.
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