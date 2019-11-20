قال أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في النادي الأهلي إن فريقه لم يتلق أي عروض لرحيل علي لطفي حارس مرماه أو أي لاعب آخر، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

علي لطفي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح توفيق: "النادي لم يتلق أي عرض لرحيل علي لطفي أو غيره من اللاعبين".

وأضاف "كما أكدت سابقا، الجهاز الفني لم يحدد أسماء للرحيل أو صفقات قادمة".

وأتم "ما أشيع مجرد اجتهادات غير دقيقة".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت علي لطفي حارس الأهلي بالرحيل عن صفوف النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ولم يشارك صاحب الـ30 عاما خلال الموسم الجاري في أي مباراة للنادي الأهلي، ولعب خلال الموسم الماضي في 5 مواجهات بكل المسابقات استقبل خلالها 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة مرتين.

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