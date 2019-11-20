الآن.. تطبيق فانتازي الدوري المصري متاح عبر جوجل بلاي وآب ستور

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 13:25

كتب : FilGoal

تطبيق فانتازي الدوري المصري

الآن، يمكنك تحميل تطبيق فانتازي في الجول للدوري المصري من خلال جوجل بلاي وآب ستور.

متعة فانتازي الدوري المصري أصبحت متاحة بشكل أسرع عبر هاتفك، حيث يمكنك تعديل فريقك ومعرفة نقاطك والمشاركة في الدوريات والتحديات أسرع من ذي قبل، ولا تنس أن تستعمل خيارات زيادة النقاط.

حمل التطبيق عبر جوجل بلاي من هنا

أخبار متعلقة

فانتازي الدوري المصري - اكسب تحدي الجولات الخامسة والسادسة والسابعة واربح موبايل OPPO F11 فانتازي في الجول – تعرف على أغلى اللاعبين.. أيا منهم ستضمه لفريقك؟ فانتازي في الجول – تعرف على قواعد احتساب النقاط والجوائز

حمل التطبيق عبر آب ستور من هنا

يمكنك أيضا الفوز بالجوائز في التحديات الخاصة التي سيعلن عنها FilGoal.com تباعا، بجانب الجوائز الدورية والعامة لمتصدري الترتيب العام في الجولات، وبنهاية الدور الأول وبنهاية الموسم.

اقرأ أيضا

ترشيحات العشري لـ في الجول: المنتخب الأولمبي لا يحتاج ثلاثي الكبار.. حتى لو صلاح

مشاهد في سنوات تكوين مصطفى محمد: مقاتل بدأ كظهير أيمن وتغلب على الرباط الصليبي

نادر السيد يرشح لـ في الجول: اختار 2 من الكبار فقط للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

مورينيو وتوتنام.. رهان لا يمكن للاستثنائي أن يخسره

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

فانتازي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد بلال يرشح لـ في الجول: انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي في طوكيو يزيده قوة 35 دقيقة | حلم طوكيو 2020
هاري كين يوجه رسالة مؤثرة لـ بوكيتينو بعد الرحيل 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طارق السيد يرشح لـ في الجول: لاعب واحد من الدوري يستحق مصاحبة الأولمبي في طوكيو 49 دقيقة | حلم طوكيو 2020
يونايتد يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة شيفلد 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إدارة ميلان اجتمعت مع رايولا من أجل إبراهيموفيتش 58 دقيقة | أوروبا
تامر عبد الحميد يرشح لـ في الجول: صلاح ونجما الأهلي والزمالك الأنسب لـ الأولمبي 58 دقيقة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 3 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 4 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين

قد ينال إعجابك