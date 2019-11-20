الآن.. تطبيق فانتازي الدوري المصري متاح عبر جوجل بلاي وآب ستور

الآن، يمكنك تحميل تطبيق فانتازي في الجول للدوري المصري من خلال جوجل بلاي وآب ستور.

متعة فانتازي الدوري المصري أصبحت متاحة بشكل أسرع عبر هاتفك، حيث يمكنك تعديل فريقك ومعرفة نقاطك والمشاركة في الدوريات والتحديات أسرع من ذي قبل، ولا تنس أن تستعمل خيارات زيادة النقاط.

حمل التطبيق عبر جوجل بلاي من هنا

حمل التطبيق عبر آب ستور من هنا

يمكنك أيضا الفوز بالجوائز في التحديات الخاصة التي سيعلن عنها FilGoal.com تباعا، بجانب الجوائز الدورية والعامة لمتصدري الترتيب العام في الجولات، وبنهاية الدور الأول وبنهاية الموسم.

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