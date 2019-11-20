سكاي تكشف كواليس إقالة بوكيتينو وتعيين مورينيو مدربا لتوتنام

كيف أقنع توتنام جوزيه مورينيو بتولي مهمة تدريب الفريق خلفا لماوريسيو بوكيتينو، فقط بعد ساعات قليلة من رحيل المدرب الأرجنتيني وكيف تم كل شيء بسرعة؟ شبكة "سكاي سبورتس" تكشف في تقرير مفصل ما حدث.

البداية جاءت من بيني زاهافي وكيل أعمال اللاعبين والمدربين، والرجل الذي تسبب في رحيل نيمار في وقت سابق من برشلونة إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 222 مليون يورو.

زاهافي اتجه إلى دانييل ليفي وأقنعه أن جوزيه مورينيو هو المدرب المناسب لخلافة بوكيتينو، خاصة وأن البرتغالي قادر على تحويل اللاعبين إلى أبطال.

شبكة سكاي علمت أن المفاوضات الأولية بين المدرب البرتغالي وإدارة توتنام بدأت مباشرة عقب تعادل توتنام مع واتفورد بنتيجة 1-1 على ملعب الأول منذ 3 أسابيع.

تلك المفاوضات استمرت لأسبوعين كاملين وفقط في الأسبوع الماضي تمت مفاوضات وجها لوجه بين ليفي ومورينيو في لندن.

محور النقاش بين الطرفين كان حول التشكيل الحالي، وطريقة لعب مورينيو التي قد يلعب بها والميزانية المحتملة للانتقالات، في حين أن البرتغالي يرى أن تشكيل الفريق قوي، لأنه فريق لم يحقق شيئا لكنه يمتلك إمكانية للنجاح والأموال متاحة إن اقتضت الحاجة.

زاهافي كان مقتنعا أن مورينيو الذي كان قريبا للغاية من العودة إلى ريال مدريد في الأشهر القليلة الماضية قد يوافق على العرض لتدريب توتنام في ملعبه الجديد. خاصة وأن علاقته جيدة مع البرتغالي وكان الشخص الذي أقنع رومان أبراموفيتش بتعيينه في 2004 كمدرب لتشيلسي.

وكيل الأعمال أقنع رئيس توتنام أن النادي يفتقد لعقلية الفوز والمدرب البرتغالي هو أنسب من سيجلب ذلك إلى ملعب الفريق في شمال لندن والذي تكلف مليار جنيه إسترليني.

زهافي شرح كيف أن جوزيه هو المدرب المناسب بامتياز لكي ينقذ توتنام كما أنه سيجعل التشكيل الحالي يؤمن بالفوز، خاصة وأنه كان يتشوق كثيرا للعودة إلى مجال التدريب والعمل بعد 11 شهرا من الابتعاد عن اللعبة.

في الجانب الآخر مورينيو كان يضع العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز كأولوية له لأنه كان متحفزا للغاية بأن يفوز بألقاب كبيرة مع فريق إنجليزي ثالث، كما أنه رفض عرضا من الصين وعددا من العروض في أندية أوروبا وانتظر المشروع الصحيح لكي يتولى المهمة.

هل كانت هناك خيارات أخرى؟

شبكة سكاي سبورتس أوضحت في تقريرها أن دانييل ليفي كان يضع قائمة من 3 مدربين لخلافة بوكيتينو غير مورينيو، الأول ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق ويوليان ناجلزمان مدرب ريد بول لايبزج وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان.

كيف كان الاتفاق بين مورينيو وليفي؟

كجزء من المفاوضات بين الطرفين، وعد ليفي مورينيو بأن يمنحه العديد من الأموال لتطوير التشكيل في شهر يناير المقبل وكذلك في الصيف عند الضرورة.

في المقابل أوضح التقرير أن مورينيو يرى فريق توتنام الحالي لديه ما يكفي من لاعبين لكي يقلبوا نتائج الموسم الحالي السيئة وينافسون على الألقاب.

ويتطلع البرتغالي للعمل معهم خاصة وأنه يرى أن اللاعبين الحاليين والاستاد ومرافق التدريبات هي كل ما يلزم لكي يكون النادي ناجحا سواء حاليا أو في المستقبل.

في المقابل قالت مصادر لشبكة "سكاي" إن لاعبي توتنام يتطلعون للغاية للعمل مع المدرب البرتغالي.

أخيرا كيف وصل الخلاف بين بوكيتينو وتوتنام إلى طريق مسدود؟

خسارة توتنام أمام نيوكاسل كانت بداية النهاية ومنذ ذلك الحين بدأ النادي في التخطيط لكل شيء وبالتحديد في نهاية أغسطس الماضي.

قال التقرير إن العلاقة أصبحت سيئة للغاية بين المدرب الأرجنتيني وإدارة النادي في الأشهر القليلة الماضية، خاصة تصريح بوكيتينو بأنه خطط للرحيل عن توتنام في حالة فوزه بلقب دوري الأبطال في يونيو، ما تسبب في حالة نفسية سيئة للنادي بالكامل وليس فقط اللاعبين ورأت الإدارة أن تلك غلطة كبيرة.

نمى الإحباط لدى الجميع حينما ارتبط اسم بوكيتينو بالرحيل إلى ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد ولم يقل المدرب قط إنه يرغب في الاستمرار مع توتنام، ومع النتائج وسوء المستوى اتخذ النادي القرار برحيله.

كما أن هناك مشكلة أخرى بأن النادي لم يتمكن من تجديد عقود يان فيرتونخين وكريستيان إريكسن وتوبي ألديرفيريلد ويان فيرتونخين الذين رفضوا تجديد عقودهم وسيرحلون بالمجان، كذلك محاولات النادي لضم لاعبين لا يرغبون في الانضمام له، وحديث داني روز عن وجود عدد من المشاكل في الكواليس وأنه لن يجدد عقده.

أراد بوكيتينو أن يقوم النادي ببعض الأشياء المختلفة مثل تعديل العقود مع بعض اللاعبين خاصة من شعر منهم أنه لا يحصل على ما يكفي من مال. ليتم اتخاذ القرار النهائي برحيله وتعيين مورينيو.

مهمة مورينيو الأولى كمدرب لنادي توتنام تبدأ يوم السبت بمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

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