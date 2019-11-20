حازم إمام: مصر تحتاج في الأولمبياد لخبرة لاعبين فوق السن

يؤيد حازم إمام نجم الزمالك ومصر السابق انضمام لاعبين أكبر من 23 عاما لقائمة منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال إمام عبر البرنامج الإذاعي (وان تو):"ما ينادي به كثيرون أن الفريق لا يحتاج للثلاثة الكبار كلام معقول، لكن كل المنتخبات المشاركة في الأولمبياد سوف تستعين بهم".

وأشار "بالتأكيد يبقى القرار بيد الجهاز الفني، ولكن إذا خسرنا في البطولة، سنجد من يسأل لماذا لم نستعن بثلاثة لاعبين فوق السن؟".

ولفت "الآن هناك حالة انبهار وتعاطف مع لاعبي المنتخب الأولمبي بعد الأداء ونتائجه الرائعة في كأس الأمم تحت 23 سنة".

واستدرك في ختام تصريحاته "إلا أن الفريق يحتاج للاعبين أثقل وأكثر خبرة في البطولات الكبيرة".

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ويلتقي منتخبا مصر وكوت ديفوار مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في المباراة النهائية للبطولة.

وضمن الفراعنة مكانهم في طوكيو 2020 بعد الفوز يوم الأربعاء على جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي.

ويحق لكل منتخب مشارك في الأولمبياد أن يضم لقائمته 3 لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما.

وتنطلق منافسات كرة القدم في الأولمبياد في 23 يوليو المقبل.

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