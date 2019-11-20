حازم إمام منتقدا المطالبة بإقالة البدري: أوكلما تعثرنا أطحنا بمدرب؟

تعجب حازم إمام نجم الزمالك ومصر السابق من مطالبات بإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

وقال إمام عبر البرنامج الإذاعي (وان تو):"الاستغناء عن مدرب لمجرد أداء مباراة متواضعة سيبقينا في دائرة الجدل، ولن نتحسن، بل سنتقدم بضربة حظ أو بالصدفة".

وأضاف "بالطبع هناك مؤشرات، وبالتأكيد الأداء ليس جيدا في أول مباراتين بالتصفيات ضد كينيا وجزر القمر، وكذلك الوديتين ضد بوتسوانا وليبيريا".

وأشار حازم إمام "أؤكد منذ فترة أن إمكانيات لاعبينا لا تناسب خطة 4-2-3-1 لأنه ليس لدينا رأس حربة أو صانع ألعاب مميز، لذا نطبقها بشكل خاطئ بدليل الدفع بـ(محمد مجدي) أفشة في هذا المركز أمام جزر القمر، وفي الشوط الثاني تم توظيف لاعبين آخرين في نفس المركز مثل حسين الشحات و(أحمد سيد) زيزو و(محمود) كهربا".

واستطرد حازم إمام "لابد من تغيير الخطة وأمامنا وقت طويل قبل أول تجمع دولي في مارس، لقد تجاوز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي هذه العقبة باللعب بخطة مختلفة، 3-4-3 ومشتقاتها".

وأردف "المطالبة برحيل الجهاز الفني للمنتخب كارثة، لابد من فرصة مدتها 4 سنوات لكي يعد المدرب فريقا جديدا وينافس على بطولة، وليس شرطا أن يفوز باللقب".

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واستدرك "مهما كان صوت العقل في هذا الاتجاه، سنجد من يطالب بتغيير المدرب بعد أي مباراة، ولكن يبدو أن العالم أصبح مثلنا نسبيا بدليل إقالة (ماوريسيو) بوكيتينو من تدريب توتنام والتعاقد مع (جوزيه) مورينيو، ولكنها ليست قاعدة".

وختم حازم إمام "لابد أن يستمر البدري ويتعلم من أخطائه، لقد غيرنا أكثر من مدرب ورحل اتحاد الكرة بالكامل، واتضح أنه ليس الحل، فالمشكلة أيضا في اللاعبين، لابد من العمل عليها وإصلاحها في إطار من منظومة".

بداية متواضعة للفراعنة مع البدري، جمع منتخب مصر نقطتين فقط في أول مباراتين بتصفيات كأس إفريقيا 2021.

تعثر في ملعب برج العرب بالإسكندرية بالتعادل بهدف لمثله ضد كينيا، ويوم الإثنين خرج بنقطة من ملعب جزر القمر.

وتستأنف مصر مبارياتها في التصفيات في أغسطس المقبل بمواجهة توجو.

وتولى البدري قيادة مصر خلفا للمكسيكي خافير أجيري الذي ودع كأس إفريقيا 2019 من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف.







































































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