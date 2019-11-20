كرة يد - تعافي يوسف معرف محترف الأهلي من الإصابة والمشاركة في التدريبات

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 13:56

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

يوسف معرف - يد الأهلي

شارك يوسف معرف المحترف التونسي في صفوف الأهلي في تدريبات فريق رجال اليد الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وكان معرف قد غاب الفترة الماضية عن فريق الأهلي بسبب تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم.

وقام معرف بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق.

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وحرص أولا ليندجرين المدير الفني السويدي للأهلي على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب خلال التدريبات الأخيرة استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

ويستعد الأهلي للمراحل الأخيرة من فترة المرحلة قبل الختامية من مسابقة الدوري المصري لكرة اليد والتي يختتمها بمواجهة الزمالك الأسبوع المقبل.

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