كاف: النسخة الحالية من بطولة تحت 23 عاما الأنجح.. ندرس زيادة الفرق وتطبيق "ڤار"

أشاد معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي "كاف" بالنسخة الجارية من بطولة إفريقيا تحت 23 عاما ووصفها بالأنجح، وكشف عن دراسة عدد الفرق وتطبيق الـ ڤار في النسخ المقبلة.

وتقام النسخة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر ويتأهل أول ثلاثة منتخبات منها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويتم إقامة البطولة كل 4 سنوات مكون من 8 منتخبات ليتأهل الثلاثي الإفريقي إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وقال حجي: "أشكر السلطات المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد بذل كل الجهد لتوفير أجواء النجاح للبطولة لتخرج بهذا الشكل الرائع".

وأضاف حجي "مباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف النهائي شهدت مشكلة كبيرة بسبب عدم قدرة العديد من الضيوف والجماهير الوصول لملعب المباراة بسبب الزحام للتوافد الجماهيري الكبير".

وشدد حجي "الدورة نجحت بصورة رائعة وهي أكثر دورة لاقت نجاحا طوال تاريخ البطولة القارية وهناك عمل جاد على تطويرها لتكون الأفضل في السنوات المقبلة".

وكشف حجي "ندرس التنسيق مع فيفا مستقبلا لإقامة البطولة داخل الأجندة الدولية لترتفع أهميتها ومستواها الفني، فشهدت النسخة الحالية لاعبين على مستوى مرتفع".

ويلعب منتخب مصر أمام كوت ديفوار في نهائي البطولة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وعن تطوير البطولة أوضح حجي "هناك دراسة لزيادة عدد فرق الدورة في المرحلة المقبلة، مع عمل دورة نسائية ولكن كل ذلك في إطار الدراسة حاليا".

وأضاف حجي "الكرة في إفريقيا تتقدم خطوة خطوة وتم تطبيق تقنية الفيديو VAR في أمم إفريقيا للكبار".

وتابع "نقوم بتطوير التحكيم وسيتم استخدام هذه التقنية الهامة في جميع المنافسات الإفريقية".

وأتم السكرتير العام للاتحاد الإفريقي تصريحاته "نسعى لمزيد من التقدم للكرة الإفريقية وزيادة عدد المقاعد في كأس العالم والدورة الأولمبية".













































































































































































































































































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