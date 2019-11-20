خاص ترشيحات العشري لـ في الجول: المنتخب الأولمبي لا يحتاج ثلاثي الكبار.. حتى لو صلاح

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 12:27

كتب : أحمد الخولي

طارق العشري مدرب حرس الحدود

رفض طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ضم أي من اللاعبين الكبار إلى المنتخب الأولمبي المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حتى لو كان بينهم محمد صلاح.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى أولمبياد طوكيو بعد الوصول لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما والفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد.

وقال العشري في تصريحات لـ FilGoal.com: "ليس من حق أي لاعب مهما كان أن يحصل على حق لاعب اجتهد وبذل التعب والعرق للوصول إلى الأولمبياد".

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وأوضح "إذا تم ضم لاعب من الفئة العمرية الأعلى سنا سيتحتم عليك استبعاد لاعب أساسي كافح خلال مرحلة الصفيات".

وشدد العشري "هذا أمر محبط للغاية".

وتسمح لوائح الاتحاد الدولي "فيفا" بضم 3 لاعبين من الفئة العمرية الأكبر إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف العشري "هناك نقطة أخرى، هذا الجيل من اللاعبين يمثل قاعدة منتخب مصر الأول خلال العامين المقبلين وبالتالي كلما ثقلت موازينه وزادت خبراته سيكون هناك سهولة أكبر لمرحلة النضج".

وتابع "لا توجد مناسبة أفضل من منافسات طوكيو 2020 للحصول على تلك المميزات، هي فرصة للاعبين لعرض أنفسهم عالميا وتحقيق حلم الاحتراف".

وبسؤاله عن فكرة ضم محمد صلاح قال العشري: "هو لاعب كبير ولا يحتاج للبطولة بقدر عبد الرحمن مجدي الذي سيحرم من المشاركة، وأعتقد أن هذا أمر لا يستقيم".

وواصل حديثه "أرى أن الحالة الوحيدة التي تستوجب ضم لاعب من غير المجموعة الحالية هو وجود عجز واضح في أحد المراكز فقط".

وأتم العشري تصريحاته "لاعبو المنتخب الأولمبي قدموا ملحمة فنية ومعنوية للكرة المصرية، وأكدوا جدارتهم وعلينا دعمهم دائما وأبدا".

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