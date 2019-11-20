سفر عدلي وعبد الحفيظ إلى تونس مبكرا.. والأهلي يواصل تدريباته على التتش

يواصل الأهلي تدريبات على ملعب التتش في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر والنجم الساحلي في رادس يوم 29 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمس الثلاثاء وفاز فيها على فريق الاتصالات بهدف دون رد أحرزه وليد أزارو من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى تونس مباشرة بعد انتهاء مباراة الجونة المقرر إقامتها في الغردقة.

ويغادر سمير عدلي المدير الإداري وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلى تونس يوم 24 نوفمبر للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان على تنفيذ الترتيبات التي جرت بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس.

وأنهى الأهلي كل الترتيبات الخاصة بالرحلة بما في ذلك حجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقال وكافة الأمور الإدارية.

وشمل التنسيق أيضا رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتحديد موعد الحصص التدريبية التي يرغب في خوضها بعد الوصول إلى تونس.

ويفتتح الأهلي دور المجموعات يوم 29 بمواجهة النجم في المجموعة التي تضم بجوارهما الهلال السوداني وبلاتينيوم.

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