طبيب الأهلي: عودة حمدي فتحي إلى مصر الخميس.. والاتجاه السائد هو طول فترة العلاج

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 11:47

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي

يعود حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي إلى القاهرة قادما من ألمانيا غدا الخميس بعد جراحة غضروف الركبة الناجحة.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأجرى حمدي فتحي الجراحة تحت إشراف الخبير الألماني هيرمان ماير أمس الثلاثاء.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي للموقع الرسمي للنادي: "أجرى حمدي فتحي جراحة ناجحة وهي عبارة عن خياطة في غضروف الركبة الخارجي".

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وكشف طبيب الأهلي "الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوي".

وأوضح خالد محمود "وذلك من أجل أن يستطيع اللاعب تحمل المشاركة في التدريبات والمباريات بعد ذلك".

وعلم FilGoal.com سابقا أن فترة علاج حمدي فتحي ستتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وقال طبيب الأهلي: "الاتجاه الأقوى هو عودة حمدي فتحي غدا الخميس بعد تأكيد الخبير الألماني عدم احتياج اللاعب لفترة علاج طبيعي في الأيام الأولى بعد الجراحة".

وتسلم محمود تقريرا طبيا شاملا من الخبير الألماني عن حالة حمدي فتحي يتضمن البرنامج العلاجي الذي سيتم اتباعه في الفترة المقبلة.

وكان ماير الخبير الألماني قد أجرى جراحة ناجحة من قبل لمروان محسن بعد إصابته بالرباط الصليبي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2017.

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