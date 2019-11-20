هازارد: تشيلسي رائع بدوني.. قادر على إسقاط سيتي

سعيد لأن فريقه السابق يسير على الطريق الصحيح، يراه متألقا في البطولة الإنجليزية الصعبة رغم افتقاده للاعب بقيمة ايدين هازارد.

وأشاد الأخير بتشيلسي قائلا في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:"حين أشاهد الفريق، لا يوجد هازارد، لكن أداءه رائع. يستطيعون تسجيل أهداف كثيرة، الجمهور سعيد ويحتلون المركز الثالث في الدوري. سيكون موسما مذهلا، عليهم الآن فقط أن يحافظوا على ذلك".

واستمر البلجيكي الذي تألق بالقميص الأزرق على مدار 7 مواسم "نعم، بالتأكيد" وذلك بعد سؤاله هل يوافق على اللعب تحت قيادة فرانك لامبارد مدرب النادي.

وأضاف نجم ريال مدريد "حين تلعب مع لاعبين رائعين يكون الأمر سهلا. كلنا يعلم قدرات لاعبين مثل ويليان وجورجينيو، وهناك اللاعبون الصغار. جميل وجود النادي في مستوى مميز وأتمنى استمراره على ذلك. بالتأكيد (تشيلسي يستطيع الفوز على مانشستر سيتي). لن تكون مباراة سهلة، اللعب هناك صعب".

وأتم الجناح البالغ عمره 28 عاما "آخر مرة لعبنا هناك خسرنا 6-صفر، ذكرى سيئة لي ولتشيلسي. لكن في الموسم الحالي أعتقد أن الفريق جيد. لا يزال شابا، لكن رائع، لذلك لم لا نذهب إلى هناك لنفوز".

كان هازارد أهم لاعبي النادي اللندني، ورغم انتقاله إلى عاصمة إسبانيا مع نهاية الموسم الماضي، إلا أن تشيلسي استمر قويا في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم عدم قدرته على قيد لاعبين جدد واعتماده على مدرب يخوض تجربته الأولى في البطولة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويحل الفريق ضيفا على سيتي رابع الترتيب وحامل اللقب يوم السبت.

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