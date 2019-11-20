خاص نادر السيد يرشح لـ في الجول: اختار 2 من الكبار فقط للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 11:23

كتب : FilGoal

هدف مصر الأولمبي في جنوب إفريقيا

يرى نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق أن إضافة 2 من عناصر المنتخب الأول إلى الفريق الأولمبي يكفي في أولمبياد طوكيو 2020.

رشح نادر السيد انضمام محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حجازي، ولم يكن محمد صلاح في اختياراته لعدة أسباب.

وقال نادر السيد لـ FilGoal.com: "أولا يجب التأكيد أن شوقي غريب هو الأكثر دراية بالعناصر التي يحتاجها المنتخب".

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وقاد شوقي غريب المنتخب الأولمبي إلى التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الوصول لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وأضاف نادر السيد "أرى أن المجموعة الحالية في المنتخب الأولمبي تقدم مستوى طيب، وليس من الضروري إضافة 3 لاعبين قد يكفي لاعب واحد أو اثنين".

وشدد نادر "بمعنى أوضح، نريد إضافة العناصر التي يحتاجها الفريق فقط".

وعن اختياراته أوضح "في رأيي تواجد محمود تريزيجيه وأحمد حجازي، لأن الفريق بحاجة إليهم".

وبالحديث عن سبب عدم اختيار محمد صلاح قال نادر: "بالتأكيد هو إضافة قوية ولكن من رأيي منح فرصة للآخرين للظهور في مثل هذه المناسبة".

وشدد "تمثيل المنتخب شرف لأي لاعب ولكن صلاح لا يحتاج للظهور فهو في مكانة كبيرة نسعد بها جميعا، لذلك أتمنى منح الآخرين فرصة لتقديم أنفسهم".

وأتم نادر السيد تصريحاته "السؤال أيضا هل سيوافق ليفربول على ترك صلاح من الأساس؟ في رأيي سيكون من الصعب والمستحيل لأنه سيكون إجهاد له".

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