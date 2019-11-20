الجنايني: مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأولمبي

قرر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم صرف مكافأة استثنائية لجميع لاعبي المنتخب الأولمبي بعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب إفريقيا 3-صفر في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال الجنايني لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة القاهرة والناس: "قررت صرف مكافأة خاصة لكل اللاعبين بعد التأهل للأولمبياد خارج لائحة المنتخب".

وأضاف "كذلك سيتم صرف المكافأة الأساسية الخاصة بالتأهل للأولمبياد والتي ستسعد بالتأكيد اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد للغاية بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب، وسنسعى للفوز بلقب البطولة يوم الجمعة لإسعاد الجماهير".

ويلعب منتخب مصر الأولمبي في النهائي ضد كوت ديفوار مساء الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

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