بالفيديو - إصابة ساسي في فوز تونس على غينيا الاستوائية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 23:20

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي

واصل منتخب تونس نتائجه الإيجابية في تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون وفاز خارج ملعبه على غينيا الاستوائية بهدف دون رد.

وحقق نسور قرطاج الفوز الثاني على التوالي في التصفيات بعد الانتصار على ليبيا قبل أيام 4-1، ليتصدر المجموعة العاشرة بـ6 نقاط.

وجاء هدف فوز تونس بالمباراة عن طريق النجم وهبي الخزري في الدقيقة 73.

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شهدت المباراة مشاركة ثنائي الأهلي والزمالك علي معلول وفرجاني ساسي مع نسور قرطاج من البداية.

قبل أن يتعرض فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك للإصابة ويترك الملعب في الشوط الثاني.

ليغادر ساسي الملعب في الدقيقة 59 ويشارك بدلا منه محمد علي بن رمضان.

بينما لم يشارك حمدي النقاز لاعب الزمالك ومنتخب تونس في المباراة وظل على مقاعد البدلاء.

في المباراة الأخرى فاز منتخب ليبيا على تنزانيا بنتيجة 2-1، ليظل تونس في الصدارة بـ6 نقاط ويأتي بعده كل من ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية بـ3 نقاط.

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