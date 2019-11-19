هازارد: بنزيمة الأفضل في مركزه.. آسف لما يحدث مع فرنسا

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 12:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - هازارد - ريال مدريد

أشاد إيدن هازارد لاعب ريال مدريد، بزميله كريم بنزيمة، واعتبره المهاجم الأفضل في العالم.

وصرّح هازارد: "بعد أن لعبت معه 3 أو 4 أشهر، أعتقد أن بنزيمة حاليا هو أفضل مهاجم في العالم".

وأكمل: "بجانب دوره كمهاجم، يجعل من حوله يلعبون أفضل".

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وعن أزمة بنزيمة مع منتخب فرنسا: "أشعر بالأسف حياله، ولكن من الأسهل دائما مواجهة فريق لا يضم بنزيمة".

ويتصدر بنزيمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف هذا الموسم.

وكان نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد صرح أن "رحلة بنزيمة مع فرنسا قد انتهت". (طالع التفاصيل)

ليرد عليه بنزيمة بقوة مصرحا: "أنا وحدي من يقرر متى تكون النهاية". (طالع التفاصيل)

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