هازارد: بنزيمة الأفضل في مركزه.. آسف لما يحدث مع فرنسا
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 12:23
كتب : FilGoal
أشاد إيدن هازارد لاعب ريال مدريد، بزميله كريم بنزيمة، واعتبره المهاجم الأفضل في العالم.
إدين هازارد
النادي : ريال مدريد
وصرّح هازارد: "بعد أن لعبت معه 3 أو 4 أشهر، أعتقد أن بنزيمة حاليا هو أفضل مهاجم في العالم".
وأكمل: "بجانب دوره كمهاجم، يجعل من حوله يلعبون أفضل".
وعن أزمة بنزيمة مع منتخب فرنسا: "أشعر بالأسف حياله، ولكن من الأسهل دائما مواجهة فريق لا يضم بنزيمة".
ويتصدر بنزيمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف هذا الموسم.
وكان نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد صرح أن "رحلة بنزيمة مع فرنسا قد انتهت". (طالع التفاصيل)
ليرد عليه بنزيمة بقوة مصرحا: "أنا وحدي من يقرر متى تكون النهاية". (طالع التفاصيل)
اقرأ أيضا:
ميدو منتقدا المنتخب: البدري أصابه الخمول التدريبي.. واللاعبون كومبارس
هشام زكريا لـ في الجول: البدري تأثر بالإعلام.. وأين تريزيجيه؟
حلم طوكيو - 90 دقيقة تفصل منتخب مصر عن الأولمبياد
فيفا يفتح الباب لشراء حقوق بث التصفيات الإفريقية لكأس العالم