هازارد: بنزيمة الأفضل في مركزه.. آسف لما يحدث مع فرنسا

أشاد إيدن هازارد لاعب ريال مدريد، بزميله كريم بنزيمة، واعتبره المهاجم الأفضل في العالم.

وصرّح هازارد: "بعد أن لعبت معه 3 أو 4 أشهر، أعتقد أن بنزيمة حاليا هو أفضل مهاجم في العالم".

وأكمل: "بجانب دوره كمهاجم، يجعل من حوله يلعبون أفضل".

وعن أزمة بنزيمة مع منتخب فرنسا: "أشعر بالأسف حياله، ولكن من الأسهل دائما مواجهة فريق لا يضم بنزيمة".

ويتصدر بنزيمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف هذا الموسم.

وكان نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد صرح أن "رحلة بنزيمة مع فرنسا قد انتهت". (طالع التفاصيل)

ليرد عليه بنزيمة بقوة مصرحا: "أنا وحدي من يقرر متى تكون النهاية". (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

ميدو منتقدا المنتخب: البدري أصابه الخمول التدريبي.. واللاعبون كومبارس

هشام زكريا لـ في الجول: البدري تأثر بالإعلام.. وأين تريزيجيه؟

حلم طوكيو - 90 دقيقة تفصل منتخب مصر عن الأولمبياد

فيفا يفتح الباب لشراء حقوق بث التصفيات الإفريقية لكأس العالم

أس: إنريكي يعود لـ إسبانيا.. ومورينو يبكي ويشعر بالخيانة