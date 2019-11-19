حَمَّل هشام زكريا مدرب الداخلية مسؤولية أداء المنتخب المصري وتعادله في أول مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 لحسام البدري مدرب الفراعنة واختياراته. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح زكريا قائلا: "الجهاز الفني كان مستهترا في المباراتين وتناسى أن حسن شحاتة المتوج بأمم إفريقيا 3 مرات متتالية خرج من أضعف مجموعة، الاستهتار سبب ما وصلنا إليه".

وأضاف "لم نتدارك أن في المباراة الأولى أمام كينيا حدث خطأ في التشكيل، وبالتالي خضنا مواجهة جزر القُمر بنفس الخطأ، المشكلة أن هناك فرقا شاسعا بين الخطوط وكيف يخوض (محمود) كهربا المباراة في مركز المهاجم وحسام حسن على الدكة؟".

وواصل "البدري واللاعبون يتحملون المسؤولية، لكن الأول يتحملها بنسبة 80% لأنه من اختار هؤلاء اللاعبين".

وأكمل "يجب أن نحترم قميص المنتخب ولابد من تغيير التكتيك الحالي، لا نعلم ما مركز أحمد سيد زيزو، وماذا يفعل (محمد مجدي) أفشة، وعمرو السولية، ومحمد هاني لم يرسل أي كرة عرضية".

وتابع "أيمن أشرف لا يهاجم وثابت في الدفاع متى سيفعل؟ محمود وحيد لا يشارك مع الأهلي لماذا تم اختياره؟".

مصر تحتل حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطتين بفارق نقطتين عن جزر القُمر متصدر المجموعة.

وعن السبب الرئيسي في تراجع أداء المنتخب واللاعبين قال: "عدم انتظام المسابقة وعدم وجود جماهير واللاعبين الحاليين (القماشة) بعيدة جدا، لا يوجد دولة في العالم تتوقف فيها مباريات الدوري كل هذه الفترة، التنظيم سيء عندنا".

وأكمل "لم يضع البدري يده بعد على اللاعبين الأساسيين للفريق ولا يعرف من يستحق الانضمام للمنتخب ومن لا يستحق، هو مضغوط والجميع يضغط عليه، يلتفت للإعلام ويسعى لإرضاء الجميع وهذا سيكون على حساب المنتخب، حتى أنه يحاول أن يضحك بسبب حديث الناس عن أنه جاد طيلة الوقت".

واسترسل "كيف يلعب بمروان حمدي الذي لم يلعب مع مصر للمقاصة منذ عامين ولا يوجد لديه أي خبرات ومعه حسام حسن الذي يتواجد مع المنتخب منذ فترة طويلة ويلعب بانتظام مع سموحة ولا يشارك، بعض اللاعبين لا يستحقون الانضمام للمنتخب لكني لن أقول أسماءهم".

وتابع "هناك أيضا أكثر من لاعب يستحق الانضمام من بيراميدز، وأتساءل أيضا، على أي أساس يشارك أحمد فتحي ضد كينيا ثم محمد هاني ضد جزر القُمر".

ويعود منتخب مصر لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم 2021 ضد توجو يوم 31 أغسطس 2020.

ووجه زكريا نصيحة إلى مدرب المنتخب قائلا: "نصيحتي للبدري، لا تنظر للإعلام ولابد من ضم لاعبين سينفذون طريقة لعبك وأطالب بعودة الجماهير وانتظام المسابقة".

وأكمل "بكل تأكيد أثر توقف الدوري والإصابات على مستوى المنتخب، ولنا الشرف أن اسمنا منتخب صلاح، وأين الجماهير التي تتحدث عن أن (محمود) تريزيجيه أهم من صلاح، أين تريزيجيه في المباراتين؟".

وأتم "نحتاج لمدير فني أجنبي على مستوى عال ليخطط للمستقبل".

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