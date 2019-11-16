بنزيمة يرد بقوة على رئيس الاتحاد الفرنسي: أنا وحدي من يقرر نهايتي

رد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، على نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد تصريحات الأخير بانتهاء مسيرته مع منتخب الديوك.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

وغرّد بنزيمة عبر حسابه على تويتر:

"نويل، كنت أعتقد أنك لا تتدخل في قرارات مدرب منتخب فرنسا!

فلتعرف أنني وحدي فقط من سيقرر متى تنتهي مسيرتي الدولية.

إن كنت ترى أنني انتهيت، فاسمح لي بتمثيل دولة يمكنني اللعب لها وسنرى حينها".

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

بنزيمة المنحدر من أصول جزائرية، كان قادرا على تمثيل بلده الأصلي لو لم يلعب لـ فرنسا.

ماذا قال لوجريت

لوجريت صرّح عبر إذاعة مونت كارلو "بالنسبة لي، بنزيمة لاعب جيد جدا، لم أنتقد مستواه أبدا".

وأكمل: "إنه يثبت هذا الموسم مع ريال مدريد أنه أحد أفضل لاعبي مركزه".

واستدرك: "لكن مغامرة بنزيمة مع فرنسا انتهت".

وكان زين الدين زيدان القائد الأسبق لـ فرنسا والمدير الفني الحالي لـ ريال مدريد، قد طالب بعودة لاعبه لصفوف المنتخب.

زيدان صرح قبل أسبوع: "لطالما أراد (بنزيمة) اللعب لفرنسا. بصراحة، لا أعلم تحديدا ما الذي يجري. لكن من وجهة نظر كروية، إنه الأفضل. أعتقد أنه يجب منحه مكان في المنتخب. الأمر خارج نطاق عملي، لكن يجب استدعاؤه".

ليخرج ديديه ديشامب مدرب فرنسا الحالي ويرد عليه: "ليس لدي أي مشكلة مع ما قاله زيدان".

وأضاف بطل العالم لاعبا ومدربا: "إنه مدرب ريال مدريد، ودوره أن يتحدث بتلك الطريقة".

وترجع المباراة الدولية الأخيرة لـ بنزيمة مع منتخب فرنسا إلى 8 أكتوبر 2015، يومها سجل مرتين وصنع مرة.

بنزيمة صاحب الـ 27 هدفا في 81 مباراة مع منتخب فرنسا، ابتعد عن صفوف الديوك على خلفية "قضية ابتزاز فالبوينا"، ورغم عدم إدانته لاحقا، إلا أنه لم يعد أبدا لصفوف المنتخب.

ويعيش بنزيمة فترة رائعة مع فريقه ريال مدريد، إذ سجل 41 هدفا مع الميرنجي منذ بداية الموسم الماضي، وصنع 16 هدفا.

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