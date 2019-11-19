ميدو منتقدا المنتخب: البدري أصابه الخمول التدريبي.. واللاعبون كومبارس

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 10:51

كتب : FilGoal

مصر ضد جزر القمر

نقد شديد وجهه أحمد حسام ميدو لمنتخب مصر بعد مستوى متواضع منحه نقطتين فقط أمام فريقين في متناوله مع بداية تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وأبدى ميدو، لاعب مصر السابق والمدرب الحالي لنادي مصر للمقاصة، رأيه لماذا وصل منتخب الفراعنة لهذه الحقبة السيئة.

علق على أداء اللاعبين، وفسر قيادة حسام البدري للفريق، رغم أنه يحبذ استمرار الأخير في منصبه.

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وقال ميدو في تويتر:"المنتخب سيئ جدا لكن الحديث عن رحيل البدري عبث! يجب أن يحصل على فرصته كاملة وأن نبعد منتخب مصر عن أجواء تصفية الحسابات الشخصية. سنتحسن ونتأهل لكأس الأمم، وقتها سيكون عند البدري من الخبرات ما يكفي للظهور بشكل جيد خلال البطولة إن شاء الله".

وأضاف مهاجم توتنام الأسبق "بدلا من الحديث عن رحيل البدري يجب أن نبحث لماذا وصل لاعبونا لهذا المستوى. تلاحم المواسم الماضية منع جيلا كاملا من التطور بشكل طبيعي وأضر اللاعبين بدنيا بشكل كبير! إصرار المسؤولين على لعب الدوري بدون جماهير أظهر اللاعبون بدور الكومبارس بدلا من أن يكونوا أبطالا".

واستمر ميدو (36 عاما) "الكومبارس يبدع في مسرح خال من الجماهير ويعتقد أنه بطلا وعندما تظهر الجماهير يكتشف أنه مازال كومبارس. أطالب المسؤولين باتخاذ قرار سريع بعودة الجماهير لملاعبنا. غياب الجماهير عن الملاعب مشهد لا يليق بمصر العظيمة. السبب الرئيسي في تدهور مستوى منتخبنا هو التأجيلات المزيفة بلا داع للدوري وهو ما يؤدي في النهاية إلى تلاحم المواسم وهو السبب الرئيسي في تدمير اللاعبين!".

وأتم معلقا على البدري "هل سمعتم عن شيء اسمه الخمول التدريبي؟ المدرب مثل اللاعب مثل الطبيب مثل أي وظيفة، عندما لا يمارس مهنته لأكثر من سنة يصاب بالخمول ويحتاج إلى وقت حتى يصل لأفضل مستوى فني له! هذا ما أصيب به حسام البدري بعد أن عمل في منصب إداري لأكثر من سنة. واثق أنه سيتحسن عندما يحصل على وقت مع الفريق".

بداية مخيبة لمنتخب مصر في مشواره نحو كأس إفريقيا 2021، وفي رحلة جديدة مع البدري يأمل فيها أن ينسي المصريين ما حدث منذ أشهر في ملعب القاهرة أمام جنوب إفريقيا.

وتعادلت مصر في ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدف لمثله ضد كينيا، ويوم الإثنين في جزر القمر خرج بنقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

وتضم المجموعة منتخب توجو الذي ستواجهه مصر في أغسطس المقبل.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى النهائيات التي تنطلق في يونيو 2021.

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