لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في تدريبات الفريق الأربعاء

ينتظم لاعبو الأهلي في تدريبات الفريق يوم الأربعاء بعد مشاركتهم مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة في الساعات الأولى صباح الثلاثاء قادمة من جزر القُمر على متن طائرة خاصة.

ويضع الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر برنامج إعداد خاص للاعبي الفريق الدوليين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، والتي تشهد مواجهة الجونة في الدوري يوم 25 من الشهر الجاري ثم النجم الساحلي في دوري الأبطال يوم 29 من نفس الشهر.

وشارك اللاعبون الدوليون في وقت سابق في جزء من معسكر الفريق الذي أقيم في الإمارات لمدة أسبوع يوم 31 أكتوبر الماضي.

ويخوض الأهلي مباراة ودية يوم الثلاثاء ضد الاتصالات على ملعب التتش في الرابعة عصرا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد خوضه لـ3 مواجهات بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 5 مباريات.

طالع أيضا

تقرير: اقترب رحيل بوكيتينو عن توتنام

هاني رمزي: المحمدي فهمني خطأ

من تأهل ليورو 2020؟

مدرب جزر القمر: استعنا بأسلوب دجلة ضد مصر

هدف رائع لبلايلي ينصر الجزائر على بوتسوانا

وكيل النني ينفي عرض اللاعب على ميلان