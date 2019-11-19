لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في تدريبات الفريق الأربعاء

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 11:58

كتب : FilGoal

مران الأهلي

ينتظم لاعبو الأهلي في تدريبات الفريق يوم الأربعاء بعد مشاركتهم مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة في الساعات الأولى صباح الثلاثاء قادمة من جزر القُمر على متن طائرة خاصة.

ويضع الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر برنامج إعداد خاص للاعبي الفريق الدوليين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، والتي تشهد مواجهة الجونة في الدوري يوم 25 من الشهر الجاري ثم النجم الساحلي في دوري الأبطال يوم 29 من نفس الشهر.

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وشارك اللاعبون الدوليون في وقت سابق في جزء من معسكر الفريق الذي أقيم في الإمارات لمدة أسبوع يوم 31 أكتوبر الماضي.

ويخوض الأهلي مباراة ودية يوم الثلاثاء ضد الاتصالات على ملعب التتش في الرابعة عصرا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد خوضه لـ3 مواجهات بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 5 مباريات.

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