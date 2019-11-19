تيليجراف: اجتماع أزمات في توتنام.. اقترب رحيل بوكيتينو

يبدو أن رحيل ماوريسيو بوكيتينو عن تدريب توتنام بات وشيكا، إذ أن لاعبي الفريق اللندني تحدثوا عن الأمر خلال فترة التوقف الدولي وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي تيليجراف".

وقالت الصحيفة "مصادر أخبرتنا أنه بدون تطور درامي كبير بين بوكيتينو وإدارة توتنام، فمن المستحيل أن يستمر المدرب الأرجنتيني حتى نهاية الموسم، لأن الخسارة من وست هام ستكون بمثابة كارثة داخل النادي".

وواصلت "ليفي فضل عدم إقالته، ليس بسبب الأموال لكن لما حققه مع الفريق، لكن المدرب الأرجنتيني جعل الأمر يبدو كما لو أنه هو من يفضل الرحيل".

الصحيفة البريطانية أوضحت أن رحيله سيكلف مبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني سواء له أو منه في حالة رحيله مقالا أو إلى فريق آخر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن دانييل ليفي رئيس توتنام قد دعا إلى اجتماع أزمات مع مدربه الأرجنتيني لسوء نتائج الفريق في الموسم الجاري ولم تسر الأمور على ما يرام.

توتنام يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن برايتون صاحب المركز الـ11.

ولم تفز ديوك لندن في أي مباراة بالدوري منذ انتصارها بنتيجة 2-1 ضد ساوثامبتون ضمن الجولة السابعة ومنذ ذلك الحين خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

في دوري الأبطال لم يختلف الأمر كثيرا، إذ أنه تعادل بنتيجة 2-2 ضد أولمبياكوس ثم خسر بنتيجة 7-2 من بايرن وفاز ذهابا وإيابا ضد النجم الأحمر بمجموع 9-0 في المباراتين، وينتظره مواجهتين ضد أولمبياكوس ثم بايرن ميونيخ.

ويستعد توتنام لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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