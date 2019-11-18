وكيل النني: ميلان؟ لم نعرضه على أي فريق

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 21:12

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

نفى علاء نظمي وكيل محمد النني لاعب وسط منتخب مصر التقارير التي ربطت لاعبه بميلان الإيطالي، ورفض الروسونيري لضمه.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" المهتم بأخبار التعاقدات في الدوري الإيطالي أن النني عُرض مرة أخرى على إدارة ميلان، لكن إدارة الروسونيري غير مقتنعة باللاعب الدولي المصري.

لكن وكيل اللاعب قال عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم نعرض النني على أي فريق".

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وأضاف "لم نبرم أي شراكة مع وكالات لاعبين كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإيطالية".

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض النني على ميلان، حيث تم عرضه على النادي خلال الصيف الماضي.

وأضاف الموقع أن مديري ميلان باولو مالديني وزفونيمير بوبان يران أن مستوى النني أقل من طموحات الروسونيري.

ويلعب النني معارا من أرسنال إلى بيشكتاش، وشارك مع الفريق التركي في 9 مباريات خلال الموسم الجاري.

ويعاني ميلان في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

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محمد النني ميلان بشكتاش

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