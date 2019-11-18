وكيل النني: ميلان؟ لم نعرضه على أي فريق

نفى علاء نظمي وكيل محمد النني لاعب وسط منتخب مصر التقارير التي ربطت لاعبه بميلان الإيطالي، ورفض الروسونيري لضمه.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" المهتم بأخبار التعاقدات في الدوري الإيطالي أن النني عُرض مرة أخرى على إدارة ميلان، لكن إدارة الروسونيري غير مقتنعة باللاعب الدولي المصري.

لكن وكيل اللاعب قال عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم نعرض النني على أي فريق".

وأضاف "لم نبرم أي شراكة مع وكالات لاعبين كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإيطالية".

We didn’t offer Elneny to any club and we don’t have partnership with the agency Which is the Italian media talking abut @ElNennY — Alan Nazmy (@Alan_Nazmy) November 18, 2019

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض النني على ميلان، حيث تم عرضه على النادي خلال الصيف الماضي.

وأضاف الموقع أن مديري ميلان باولو مالديني وزفونيمير بوبان يران أن مستوى النني أقل من طموحات الروسونيري.

ويلعب النني معارا من أرسنال إلى بيشكتاش، وشارك مع الفريق التركي في 9 مباريات خلال الموسم الجاري.

ويعاني ميلان في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

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