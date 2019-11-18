فيديو - الجزائر تهزم بوتسوانا برائعة البلايلي وتنفرد بالصدارة في تصفيات إفريقيا

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 23:28

كتب : FilGoal

الجزائر - غينيا - يوسف البلايلي

سجل يوسف البلايلي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15 من الركلة الركنية مباشرة داخل الشباك.

انفرد منتخب الجزائر بطل إفريقيا بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، وتجمد رصيد بوتسوانا عند نقطة واحدة.

بينما منتخب زيمبابوي في المركز الثاني برصيد نقطة قبل مواجهة زامبيا متذيل الترتيب بدون نقاط غدا الثلاثاء.

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ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويعتبر المنتخب الجزائري هو المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز في المباراتين بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويأتي ذلك قبل خوض منتخب تونس مباراته الثانية غدا الثلاثاء أمام غينيا الاستوائية، وكان نسور قرطاج قد حققوا الفوز في المباراة الأولى على ليبيا 4-1.

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الجزائر يوسف البلايلي تصفيات إفريقيا

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