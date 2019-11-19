تعرف على المنتخبات المتأهلة ليورو 2020 حتى الآن

تأكد وصول 19 منتخبا إلى بطولة يورو 2020 وتبقت 5 منتخبات سنعرفها لاحقا.

سيشهد يوم الثلاثاء 10 مباريات في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وتقام منافسات يورو 2020 للمرة الأولى في 12 دولة مختلفة، علما مواجهتي الدور نصف النهائي والمواجهة النهائية، في شهر يوليو من العام المقبل.

المنتخبات التي تأهلت لبطولة يورو 2020 هي:-

النمسا

بلجيكا

كرواتيا

التشيك

الدنمارك

إنجلترا

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

إيطاليا

هولندا

بولندا

البرتغال

روسيا

إسبانيا

السويد

سويسرا

تركيا

أوكرانيا

وتتصارع منتخبات المجر وويلز وسلوفاكيا على البطاقة الثانية في المجموعة الخامسة.

فيما يلعب 8 منتخبات مباريات الملحق لمعرفة الرباعي الذي يكمل المنتخبات الـ24.

الفرق المتأهلة إلى يورو 2020 حتى الأن 🇪🇺🏆 🇫🇷 فرنسا 🇩🇪 ألمانيا 🇮🇹 ايطاليا 🇳🇱 هولندا 🇦🇹 النمسا 🇧🇪 بلجيكا 🇭🇷كرواتيا 🇨🇿التشيك 🇩🇰 الدنمارك 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا 🇫🇮 فنلندا 🇵🇱 بولندا 🇵🇹 البرتغال 🇷🇺 روسيا 🇪🇸 اسبانيا 🇸🇪 السويد 🇨🇭 سويسرا 🇹🇷 تركيا 🇺🇦 أوكرانيا pic.twitter.com/byVoiH5G3U — FilGoal (@FilGoal) November 18, 2019

تعرف على مباريات يوم الثلاثاء في تصفيات يورو 2020 من هنا

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