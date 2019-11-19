تايمز: ناجلزمان مرشح لتدريب توتنام

يفكر نادي توتنام في تعيين يوليان ناغلسمان مدرب ريد بول لايبزج في حالة إذا ما قرر إقالة ماوريسيو بوكيتينو مدربه الحالي، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وتسببت النتائج السيئة في الكثير من الجدل حول مستقبل المدرب الأرجنتيني مع توتنام، خاصة وأنه لم يفز في أي مباراة لخمس جولات متتالية في الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قلقا من أن بوكيتينو يشعر بأن الوقت قد حان للرحيل إلى ناد أكبر، خاصة وأنه رفض فرص عديدة في الماضي.

ونمى اعتقاد كبير داخل النادي حول تساؤل واضح: "متى سيرحل بوكيتينو" وليس "هل سيرحل" ما يعني أنها مسألة وقت لا أكثر.

وألمحت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفي وبوكيتينو قد عقدا اجتماعا خلال فترة التوقف الدولي الحالي، حول موقف المدرب الحالي ونافذة الانتقالات المقبلة في يناير.

وخلال محاولات توتنام لإيجاد بديل كان هناك اتفاقا على أن يكون مدربا شابا، وبالتالي ما قدمه ناجلزمان مع هوفنهايم ثم ريد بول لايبزج في المواسم الماضية لفت أنظار الفريق اللندني، خاصة وأن صاحب الـ32 عاما قاد لايبزج في يونيو الماضي وحاليا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني.

ناجلزمان اعتزل كرة القدم كلاعب في عمر مبكر - 21 عاما - رفقة أوجسبورج بسبب توالي الإصابات، قبل أن يبدأ مسيرته كمدرب مع فرق ناشئين هوفنهايم ومن ثم توليه مهمة الفريق الأول.

ويمتد تعاقد ناجلسمان مع لايبزج حتى صيف 2023، ويحتل فريقه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

صحيفة "تيلجيراف" البريطانية قالت في تقرير لها في وقت سابق إن توتنام قد يقيل بوكيتينو إذا ما خسر ضد وست هام يونايتد يوم السبت. (طالع التفاصيل)

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