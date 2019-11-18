رسميا - جاريدو مدربا للنجم الساحلي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب رفيق المحمدي.

وكان قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي أعلن أمس الأحد عبر FilGoal.com التوصل لاتفاق مع الإسباني جاريدو لتدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

ويوقع جاريدو لمدة موسمين مع النجم الساحلي وفقا لما قاله عاشور في تصريحات سابقة.

وستكون أول مباراة لجاريدو مع النجم الساحلي ضد اتحاد بن قردان في الدوري التونسي، ثم يواجه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك يقود جاريدو النجم الساحلي ضد فريقه الأسبق الذي قاده للقب كأس الكونفدرالية عام 2014.

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقع النجم مع الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقاد الإسباني جاريدو البالغ من العمر 50 عاما الأهلي بين يوليو 2014 ومايو 2015، وفاز معه بكأس السوبر المصري والكونفدرالية.

وبعد الأهلي تولى جاريدو تدريب الاتفاق السعودي ثم الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

وكرر جاريدو إنجاز التتويج بالكونفدرالية مع الرجاء، ليفوز مع الفريق المغربي ببطولة 2018.

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