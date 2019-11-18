بالفيديو – محاولة تصدت لها العارضة في ملخص لمسات كهربا ضد جزر القمر

كاد محمود عبد المنعم "كهربا" يسجل هدفا ثمينا لمنتخب مصر في شباك جزر القمر لكن العارضة حرمته.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش

وتعادل منتخب مصر مع منافسه جزر القمر اليوم الإثنين في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وجمع منتخب مصر نقطتين من أول مباراتين له في المجموعة التي يتصدرها منتخب جزر القمر بأربع نقاط.

ويستعرض FilGoal.com ملخص لمسات كهربا أمام جزر القمر.

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