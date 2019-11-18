نجونا بعد 90 دقيقة من اللا شيء.. منتخب مصر صفر أمام جزر القمر

93 مركزا، هم الفارق بين منتخب مصر الـ49 عالميا وجزر القمر صاحب المركز الـ142، رغم ذلك، نجا الفراعنة من هزيمة محققة في ثاني جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

رد الفعل بعد التعادل مع كينيا 1-1 في برج العرب لم يكن على المستوى، بل كان بعيدا عنه بمسافات، ليخرج المنتخب بنقطة بصعوبة من موروني عاصمة جزر القمر.

بدأ المنتخب المصري المباراة بشكل مبشر، عرضية من محمود حسن "تريزيجيه" وصلت إلى المهاجم محمود عبد المنعم "كهربا" الذي سدد الكرة في بطن العارضة من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد 8 دقائق.

video:1

ونال كهربا إنذارا في محاولة متابعته الكرة.

وفي الدقيقة 12، حصل منتخب مصر على ضربة حرة من داخل منطقة جزاء جزر القمر، حيث لعب علي أهامادا حارس مرمى أصحاب الأرض ركلة حرة غير مباشرة، لكنه سقط بعد لمس الكرة، ولمسها مرة أخرى، لكن تريزيجيه سدد الكرة في أجساد مدافعي جزر القمر.

video:2

آخر اللقطات المصرية المؤثرة في الشوط الأول كانت عرضية من طارق حامد وجدت رأس محمد مجدي "أفشة" لكنها علت العارضة في الدقيقة 14.

ومن هنا، بدأ إبراهيم مادي وألفاردو بن محمد وفايز سليماني تهديد مرمى مصر. خطأ من أحمد حجازي راوغ مادي على إثره وسدد لكن محمد الشناوي تصدى للكرة في الدقيقة 18.

video:3

ونال أيمن أشرف إنذارا للخشونة في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 37، واصل فايز سليماني تهديد منتخب مصر بتسديدة من حافة منطقة الجزاء تبتعد عن مرمى الشناوي بسنتيمترات.

video:4

وبعدها بدقيقة، سدد مادي كرة أعلى مرمى الشناوي بعد انطلاقة عنترية، لينتهي الشوط الأول بتلك الكيفية.

وفي الشوط الثاني، شارك حسين الشحات بدلا من أفشة إلا أن الفراعنة بدأوا المباراة بـ10 لاعبين بعد تأخر التغيير.

وفي الدقيقة 52، أنقذ طارق حامد مصر من هدف محقق بعد انطلاقة من الفاردو في ظهر محمد هاني، لكن طارق شتت التمريرة العرضية، قبل أن يسدد نفس اللاعب كرة في الشباك الصغيرة بعدها بـ3 دقائق.

وفي الدقيقة 57، مر كهربا ومرر عرضية لتريزيجيه لكن لاعب أستون فيلا سدد بعيدا جدا عن المرمى.

وبعدها بـ8 دقائق، أهدر تريزيجيه فرصة ذهبية بعد بينية من الشحات حيث انفرد وسدد خارج المرمى.

video:5

وفي الدقيقة 68، الشناوي أنقذ مصر من هدف محقق، بعد مراوغة لأحمد حجازي، حيث انفرد ألفاردو في جسد حارس مرمى المنتخب.

video:6

وسجل مروان حمدي في الدقيقة 75 مشاركته الدولية الأولى بالحلول بديلا لأحمد سيد "زيزو"، قبل أن تستمر المباراة دون جديد سوى نيل حسين الشحات وعمرو السولية إنذارين، ومشاركة عبد الله جمعة بدلا من كهربا.

منتخب مصر حصد نقطته الثانية في المجموعة السابعة، فيما نالت جزر القمر النقطة الرابعة في المجموعة.

وينتظر الفريقان مباراة كينيا وتوجو مساء الإثنين، حيث لا تملك توجو أي نقاط بينما تملك كينيا نقطة واحدة.