مؤتمر البدري: قدمنا أداء جيدا مقارنة بالمشاكل التي تواجهنا.. سنتأهل لأمم إفريقيا

يثق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في قدرة الفراعنة على التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021 رغم البداية المهتزة لمشوار التصفيات.

وتعادل منتخب مصر في أول مباراتين بالتصفيات أمام كينيا وجزر القمر.

وتحدث البدري عقب التعادل السلبي مع جزر القمر اليوم الإثنين قائلا: "نعاني من أزمات عديدة ونمر بمرحلة انتقالية هذا بالإضافة لغياب بعض اللاعبين المؤثرين".

وواصل "نقدم أداء جيدا بالنظر للمشاكل التي تواجهنا".

وأكمل "أبرز المشاكل تتمثل في غياب اللاعبين وإصابة آخرين وبالطبع غياب محمد صلاح يؤثر علينا".

وتابع البدري "تم تعيينا قبل فترة قصيرة من بداية المنافسات ولم نجتمع سوى في معسكر وحيد وهذا تسبب في مشكلة في تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب وأسلوب الجهاز الفني".

وأضاف "توقف الدوري لـ40 يوما أضر بنا إذ أن الكثير من اللاعبين افتقدوا حساسية المباريات والجاهزية رغم محاولاتنا للخروج من الازمة".

وأردف البدري "البعض يهاجمني دون وعي الأزمات التي تحيط بنا وأنا صمت خلال الفترة الأخيرة لعدم إعطاء اللاعبين أي انطباع سلبي".

واستدرك "نعم أنا غير راض عن التعادلين، لكن رغم البداية الضعيفة للتصفيات فإنني أعدكم بالتأهل لكأس أمم إفريقيا 2021".

ويتصدر جزر القمر المجموعة السابعة بأربع نقاط.

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