مواعيد مباريات الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.. حلم طوكيو في الأفق

خطوة واحدة، 90 دقيقة –أو أكثر بقليل-، اقتربت المهمة من الاكتمال، مصر تطارد حلم طوكيو 2020.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة، والتي يأتي في مقدمها مواجهة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عاما.

يمكنك متابعة كافة المواعيد ونتائج المباريات بالتفصيل من هـــــنــــــا

أمم إفريقيا

تشهد منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على أرض مصر يومها التنافسي قبل الأخير، بإقامة مباراتي نصف النهائي على استاد القاهرة.

أولا في الرابعة مساءً، تلعب كوت ديفوار أمام غانا، مباراة تُبَث عبر beIN Sports 10، وتايم سبورتس (البث الأرضي).

ثم تحين مباراة منتخب مصر الأولمبي المصيرية أمام جنوب إفريقيا في الثامنة مساءً، وتُنقَل عبر beIN Sports 10 بتعليق حسام الدمسيسي، وعبر تايم سبورتس (البث الأرضي).

تصفيات إفريقيا

وفي تصفيات كأس الأمم الإفريقية للكبار 2021، تقام 7 مباريات دفعة واحدة من منافسات الجولة الثانية.

في الثالثة مساءً يحل المغرب ضيفا على بوروندي عبر beIN Sports 1.

كما تلعب موريتانيا أمام إفريقيا الوسطى في السادسة مساءً عبر beIN Sports 2.

وتحل تونس ضيفة على غينيا الاستوائية في التاسعة مساء عبر beIN Sports 2.

وتستقبل ليبيا نظيرتها تنزانيا في تونس بنفس التوقيت، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports 4.

تصفيات أوروبا

وفي الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020، تقام الدفعة النهائية من المباريات.

10 مباريات أهمها استقبال ويلز للمجر في التاسعة و45 دقيقة مساء عبر beIN Sports 11.

كما تلعب سلوفاكيا أمام أذربيجان ضمن نفس المجموعة –الخامسة- في نفس التوقيت، وتُنقل عبر beIN Sports 6.

وفي المجموعة الخامسة، تستقبل ألمانيا نظيرتها أيرلندا الشمالية في التاسعة و45 دقيقة عبر beIN Sports 1.

وتلعب هولندا أمام إستونيا في نفس التوقيت عبر beIN Sports 3.

مباريات ودية

البرازيل تواجه كوريا الشمالية في الإمارات بالثالثة والنصف مساء عبر beIN Sports 4.

وتستقبل السعودية نظيرتها باراجواي في السادسة والنصف مساء، مباراة تُنقل على KSA SPORT 1.

اختر تشكيل مصر المثالي لمواجهة جنوب إفريقيا

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