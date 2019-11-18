زولا: توموري فاق توقعاتي مع تشيلسي

أشاد جيانفرانكو زولا أسطورة تشيلسي السابق بالمدافع لحالي للفريق فيكايو توموري الذي يقدم مستوى جيد مع البلوز هذا الموسم.

فيكايو توموري النادي : تشيلسي تشيلسي

ونقلت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" تصريحات زولا قائلا: "خلال فترة الإعداد للموسم الماضي لم نتمكن من مشاهدة توموري بشكل جيد لمعرفة إمكانياته".

وأضاف "توموري قدم أكثر مما أتوقع منه وأصبح الآن أساسيا مع تشيلسي وانضم كذلك لمنتخب إنجلترا".

وأتم المدافع الإيطالي تصريحاته "ما فعله توموري درس كبير بالنسبة لنا ولي شخصيا".

المدافع ذو الأصول الكندية البالغ من العمر 21 عاما يلعب موسمه الأول مع تشيلسي بعدما تم تصعيده للفريق الأول من قبل المدرب لامبارد.

وبعدما لعب 14 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم انضم لأول مرة لمنتخب إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت.

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