بالفيديو - مجموعة مصر.. تعادل بين كينيا وتوجو يمنح جزر القُمر الصدارة

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 20:01

كتب : FilGoal

منتخب كينيا

نجح منتخب توجو في العودة من كينيا بتعادل ثمين في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتعادل منتخبا كينيا وتوجو 1-1 ضمن مجموعة مصر في التصفيات التي تضم أيضا جزر القُمر.

تقدم منتخب كينيا في الدقيقة 35 عن طريق جوهانا أومولو الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مزقت شباك توجو.

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وجاء هدف تعادل توجو في الدقيقة 64 بضربة رأسية من اللاعب حكيم أورو ساما.

وكان منتخب مصر تعادل منذ قليل مع جزر القُمر سلبيا، في ثاني مباراة له بعد التعادل مع كينيا 1-1 قبل أيام.

التعادل رفع رصيد كينيا إلى النقطة الثانية في المركز الثاني في المجموعة، ومنح جزر القُمر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويأتي منتخب مصر في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرا توجو بنقطة واحدة.

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