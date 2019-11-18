تقرير - يونايتد يحدد سعر سمولينج لروما

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 14:27

كتب : FilGoal

كريس سمولينج

أخبر نادي مانشستر يونايتد، روما أن عليهم دفع مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني إذا ما أراد الفريق الإيطالي الحصول على خدمات كريس سمولينج مدافع الشياطين الحمر المعار للذئاب بشكل نهائي. وذلك حسب تقرير نشره موقع "توتو سبورت" الإيطالي.

وتألق صاحب الـ29 عاما مع روما خلال الفترة القصيرة التي قضاها اللاعب مع نادي العاصمة الإيطالية.

سمولينج شارك حتى الآن مع روما في 10 مباريات بكل المسابقات خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدفا.

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المدافع الإنجليزي انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من فولام في صيف 2010 بمبلغ 8 ملايين يورو.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن روما دفع 3 ملايين يورو لضم سمولينج خلال الصيف الماضي.

سمولينج كان أحد أعمدة يونايتد الأساسية خلال الموسم الماضي وشارك في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

ولعب الإنجليزي في 323 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في كل المسابقات سجل خلالها 18 هدفا وصنع 4 آخرين.

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