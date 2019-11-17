جيرالدو يشارك في خسارة أنجولا أمام الجابون

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 23:04

كتب : FilGoal

جيرالدو - الأهلي - سموحة

شارك جيرالدو دا سيلفا لاعب الأهلي في خسارة منتخب بلاده أنجولا أمام الجابون بهدفين لهدف في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وخسر منتخب أنجولا أمام الجابون في الجولة الثانية للتصفيات بعد أيام قليلة من الهزيمة أمام جامبيا 3-1.

وبدأ جيرالدو المباراة قبل أن يغادر في الدقيقة 68.

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سجل هدفا الجابون كل من أرون بوبيندزا ودينيس بوانجا، بينما سجل هدف أنجولا اللاعب يانو.

ويحتل أنجولا المركز الأخير في المجموعة الرابعة دون نقاط، بينما يتصدر منتخب الجابون المجموعة بـ4 نقاط ويأتي بعده جامبيا بـ3 نقاط ثم الكونغو في المركز الثالث بنقطة.

ويعود جيرالدو للأهلي في الأيام القليلة المقبلة ليبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري، ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 من الشهر ذاته.

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