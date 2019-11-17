أمير مرتضى: ليس طبيعيا أن يعود مصطفى محمد لـ الزمالك هذا الموسم ويرحل في يناير

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك عن نية النادي الحفاظ على مهاجمه الشاب مصطفى محمد بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

ويتألق مصطفى محمد مع منتخب مصر الأولمبي حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وقال أمير مرتضى للموقع الرسمي للزمالك: "تألق مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي أمر يُسعد الزمالك كثيرا، فهو أحد أبناء النادي".

وأضاف "هل من الطبيعي أن يكون مصطفى محمد خارج الزمالك لما يقرب من موسمين ويعود في بداية الموسم الحالي، ونتحدث عن إمكانية رحيله في يناير".

وأوضح "الزمالك له سياسة خاصة في مسألة ضم لاعب أو الموافقة على رحيل لاعب، بعد مناقشة كل الأمور التي تخصنا أولا من الناحية الفنية ثم المادية، ولكن مصطفى محمد لاعب مهم بالنسبة لنا".

وتحدثت تقارير صحفية عن متابعة أندية أوروبية لمهاجم منتخب مصر الذي لعب معارا لطنطا وطلائع الجيش في الموسمين الماضيين.

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