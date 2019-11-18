مواعيد مباريات الإثنين 18 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة – مصر أمام جُزر القُمر.. وودية الأرجنتين

مصر تواجه جُزر القُمر. ومجموعة من المباريات الدولية في كافة القارات.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين، والموافق 18 نوفمبر 2019، والقنوات الناقلة.

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منتخب مصر يحل ضيفا على جُزر القُمر الساعة الثالثة مساء. لقاء يذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

وفي السادسة مساء تلعب غانا مع ساو تومي.

ومساء تحل الجزائر ضيفا على بوتسوانا في الساعة التاسعة عبر قناة بي إن سبورت 2.

وفي أوروبا، تلعب إيطاليا مع أرمينيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورت 4.

وتلعب إسبانيا مع رومانيا في نفس التوقيت على قناة بي إن سبورت 1.

وأخيرا، تلعب الأرجنتين وديا مع أوروجواي الساعة التاسعة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورت 13.

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