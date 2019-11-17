يمتلك ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك خطة جديدة لإعادة محمد عنتر إلى التألق، باكتشافه في مركز جديد.

محمد عنتر النادي : الزمالك الزمالك

وبعد مشاركة عنتر كظهير أيمن خلال المباراتين الوديتين السابقتين، نال اللاعب إشادة الجهاز الفني للزمالك.

وكشف مصدر من داخل الجهاز الفني أن عنتر أصبح في حسابات الجهاز الفني قادرا على أداء هذا الدور في حال الحاجة إليه إذا تغيب أحد الظهيرين حمدي النقاز وحازم إمام، بجانب مركزه الأصلي كجناح.

ويرى الجهاز الفني للزمالك أن عنتر قد ينجح في اكتشاف إمكاناته في هذا المركز، مثلما كان الحال مع عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر.

وأشار المصدر إلى أن عنتر يبذل قصارى جهده في التدريبات، وهو ما ولد قناعة لدى ميتشو بإمكاناته وأحقيته في فرصة خلال الفترة المقبلة، في المركز الذي سيحدده الجهاز الفني.

وتابع "نفس الأمر بالنسبة لإسلام جابر الذي يؤدي أيضا بشكل طيب في التدريبات والمشاركات الودية، وميتشو ينوي منحه الفرصة".

ثم أتم "الفريق في حاجة إلى جميع اللاعبين، ولم يتم تحديد أو حتى الحديث في أي شيء يخص رحيل أي لاعب من عدمه، وأمامنا مواجهات قوية في مسابقات مختلفة".

ويلعب الزمالك ضد إنبي يوم 25 نوفمبر في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ثم يسافر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 30 نوفمبر.

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