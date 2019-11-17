خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة ديانج بتمزق في العضلة الضامة.. ومحاولات لتجهيزه أمام النجم

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 22:25

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أليو ديانج - الأهلي - كانو سبورت

تلقى الأهلي ضربة ثانية خلال أيام قليلة بتعرض لاعبه أليو ديانج لإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في مصر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "إصابة ديانج عبارة عن تمزق في العضلة الضامة بعمق 1 ملليمتر".

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وتابع "ديانج يحتاج لفترة علاج لمدة 10 أيام".

وأضاف "وبذلك يتأكد غيابه عن مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري".

وأتم تصريحاته "ديانج سيكون جاهزا بنسبة 90% لمباراة النجم الساحلي والجهاز الطبي سيحاول تجهيزه للمباراة".

وغاب ديانج عن مران الأهلي الجماعي مساء اليوم الأحد بسبب الإصابة، بعدما عاد للتدريبات الجماعي أمس السبت عقب خروج بلاده من الدور الأول للبطولة.

واكتفى ديانج أمس السبت بالتدريبات في صالة الجيمانيزوم.

إصابة لاعب منتخب مالي جاءت بعد أيام قليلة من تلقي الأهلي ضربة موجعة بإصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة في مران منتخب مصر.

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